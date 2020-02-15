Россия лишится первой строчки в медальном рейтинге Олимпиады в Сочи

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Россия лишится первой строчки в медальном рейтинге зимних Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает Sports.ru.

После того, как Международная федерация биатлона (IBU) приняла решение об аннулировании результатов отечественного спортсмена Евгения Устюгова, который нарушил антидопинговые правила, российская команда опустилась на третью строчку в медальном зачете.

В нашем активе 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На первую строчку вышла сборная Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград), на вторую — Канада (10-10-5).

Ранее сообщалось, что сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.