Форвард «Торонто» Мэттьюс обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс обогнал форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина в списке снайперов регулярного чемпионата.
В матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз» канадский хоккеист сумел забросить свою 41-ю шайбу в нынешнем сезоне, тем самым догнав в рейтинге самых результативных игрков лиги чешского нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка.
Россиянин Александр Овечкин с 40 голами находится на третьей позиции.
Стоит отметить, что 34-летний отечественный игрок сумел в прошлом сезоне стать лучим снайпером, забросив 51 шайбу.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».