Футболист Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе

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Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов извинился за резонансную шутку в своем Instagram, передает Sport24.

Напомним, что 12 февраля футболист опубликовал снимок с парикмахером азиатской внешности и подписал фото одним словом: «Коронавирус».

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого могло это задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, учитывая обстановку в мире и ситуации вокруг этого вируса. Я совсем не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро эпидемия сойдет на нет. Постараюсь в дальнейшем быть поаккуратнее в юморе», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что публикацию Тарасова назвали расистской.