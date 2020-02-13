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Российского полузащитника футбольного клуба «Монако» Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции. Об этом сообщает Sport24.

В минувшее воскресенье 23-летний уроженец калгана получил предупреждение в игре против «Амьена», которое стало для него третьим в последних десяти играх.

Заседание дисциплинарного комитета приянло решение отстранить россиянина от игры против «Дижона», которая состоится 22 февраля.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями от владельца клуба Леонида Федуна.