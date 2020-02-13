Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба «Монако» Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции. Об этом сообщает Sport24.
В минувшее воскресенье 23-летний уроженец калгана получил предупреждение в игре против «Амьена», которое стало для него третьим в последних десяти играх.
Заседание дисциплинарного комитета приянло решение отстранить россиянина от игры против «Дижона», которая состоится 22 февраля.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями от владельца клуба Леонида Федуна.