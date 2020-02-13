«Тампа» вызвала Волкова из АХЛ
close
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал нападающего Александра Волкова из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сиракуьюз Кранч». Об этом сообщает официальный сайт «молний».
Данное решение тренерский штаб принял из-за травмы российского форварда Никиты Кучерова, получившего травму в игре регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, что в текущем сезоне Волков забросил шесть шайб в 35 играх в АХЛ
Ранее сообщалось, что главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отметил важную роль голкипера Андрея Василевского.