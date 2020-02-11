«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась победой гостей — 3:5.

Стоит отметить, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями: при показателе полезности »-4» россиянин повторил худший результат в нынешнем сезоне.

Без голов и результативных передач остались в этом противостоянии и другие отечественные хоккеисты «столичных», форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:5

0:1 — Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 03:30' (5x5),

0:2 — Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 06:16' (5x5),

1:2 — Карлсон (Бекстрем) – 12:55' (5x5),

1:3 — Тэйвз (Бейли, Пулок) – 18:06' (4x4),

1:4 — Комаров (Нельсон, Ледди) – 20:45' (5x5),

1:5 — Эберле (Ли, Барзал) – 30:36' (5x5),

2:5 — Эллер (Хагелин, Кемпны) – 31:25' (5x5),

3:5 — Оши (Карлсон, Бекстрем) – 36:59' (5x4).

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