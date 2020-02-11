«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась победой гостей — 3:5.
Стоит отметить, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями: при показателе полезности »-4» россиянин повторил худший результат в нынешнем сезоне.
Без голов и результативных передач остались в этом противостоянии и другие отечественные хоккеисты «столичных», форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:5
0:1 — Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 03:30' (5x5),
0:2 — Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 06:16' (5x5),
1:2 — Карлсон (Бекстрем) – 12:55' (5x5),
1:3 — Тэйвз (Бейли, Пулок) – 18:06' (4x4),
1:4 — Комаров (Нельсон, Ледди) – 20:45' (5x5),
1:5 — Эберле (Ли, Барзал) – 30:36' (5x5),
2:5 — Эллер (Хагелин, Кемпны) – 31:25' (5x5),
3:5 — Оши (Карлсон, Бекстрем) – 36:59' (5x4).
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