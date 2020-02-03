«Интер» в гостях выиграл у «Удинезе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/630/12839630/RTX783YC-pic905-895x505-10458.jpg">

В очередном матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» оказался сильнее «Удинезе».

Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил бельгийский форвард Ромелу Лукаку, минувшим летом покинувший «Манчестер Юнайтед».

После этой победы в активе подопечных Антонио Конте набралось 51 очко, благодаря которому «нерадзурри» занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А. До лидирующего «Ювентуса» — три балла.

«Удинезе» с 24 очками расположился на 15-ом месте.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от лондонского «Тоттенхэма» .