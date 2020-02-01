После гибели рабочего при обрушении СКК возбудили дело

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После обрушения СКК «Петербургский» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

31 января при демонтаже кровли здания рухнули конструкции комплекса. В результате инцидента погиб сварщик. Отмечается, что во время работ по срезке вант он находился на крыше без страховки, хотя по инструкции во время демонтажа кровли рабочий должен был находиться в люльке, которую держал подъемный кран.

Ранее сообщалось, что до обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начальники с земли рекомендовали погибшему рабочему покинуть строительную люльку.