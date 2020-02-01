«Локомотив» по пенальти проиграл «Партизану» на турнире в Катаре
Московский «Локомотив» проиграл в серии пенальти белградскому «Партизану» в товарищеском матче на турнире в Дохе.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербского клуба.
Счет в матче открыл «Локомотив», благодаря точному удару Антонио Эдера на 31-й минуте. Однако, удержать преимущество «железнодорожники» не смогли. «Партизан» сравнял счет через три минуты, отличился экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были сербы — 4:2.
Ранее сообщалось, что Антон Миранчук травмировался в товарищеском матче с «Партизаном».
Товарищеский турнир
«Локомотив» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 1:2 (2:4)
Голы: 1:0 — Эдер, 31; 1:1 — Тошич, 34.