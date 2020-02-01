«Локомотив» по пенальти проиграл «Партизану» на турнире в Катаре

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Московский «Локомотив» проиграл в серии пенальти белградскому «Партизану» в товарищеском матче на турнире в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербского клуба.

Счет в матче открыл «Локомотив», благодаря точному удару Антонио Эдера на 31-й минуте. Однако, удержать преимущество «железнодорожники» не смогли. «Партизан» сравнял счет через три минуты, отличился экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич.

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были сербы — 4:2.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук травмировался в товарищеском матче с «Партизаном».

Товарищеский турнир

«Локомотив» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 1:2 (2:4)

Голы: 1:0 — Эдер, 31; 1:1 — Тошич, 34.