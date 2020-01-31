Названа площадь обрушения конструкций СКК в Петербурге

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В управлении МЧС России по Санкт-Петербургу назвали площадь обрушения конструкций не эксплуатируемого СКК «Петербургский», которое произошло 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, площадь обрушения конструкций СКК составляет около 25-28 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий.

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