Названа площадь обрушения конструкций СКК в Петербурге
В управлении МЧС России по Санкт-Петербургу назвали площадь обрушения конструкций не эксплуатируемого СКК «Петербургский», которое произошло 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, площадь обрушения конструкций СКК составляет около 25-28 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ сообщили подробности о пропавшем при обрушении СКК рабочем
— В Петербурге рухнула крыша СКК
— МЧС: под завалами обрушившейся крыши СКК в Петербурге могут быть люди