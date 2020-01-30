Форвард Соболев поделился эмоциями от перехода в «Спартак»

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Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход из самарских «Крыльев Советов» в стан московского «Спартака».

Напомним, что 29 января футболист был арендован красно-белыми до конца сезона-2019/2020 с последующим правом выкупа.

«Еще не до конца верю в то, что происходит... Что я теперь в «Спартаке». Выйти на поле и сыграть в футболке с ромбом — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытии Арене», и постоянно удивлялся тому, как фанаты гонят своих игроков вперед. Теперь мы на одной красно-белой стороне! Мне предстоит много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков и оправдать возложенное доверие со стороны руководства и тренерского штаба. Никогда не получал столько сообщений поддержки от фанатов. Это приятно. Очень сильная мотивация! Вперед, «Спартак», — написал россиянин в Instagram.

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