ЧМ по легкой атлетике в помещении перенесен из-за коронавируса

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Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса в Китае, передает РИА «Новости».

Как информирует сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), турнир должен был пройти в китайском Нанкине уже в середине марта.

Стоит отметить, что общее число заболевших пневмонией, по последним данным, достигло показателя 6095 человек. Что же касается летальных исходов, то спасти не удалось 133 больных.

Ранее сообщалось, что ВФЛА могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций.