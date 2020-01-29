Кузнецов: Овечкин не думает о рекорде Гретцки

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

По его словам, 34-летний россиянин не говорит в раздевалке о возможном покорении достижения Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбе в регулярных чемпионатах.

Также Кузнецов заявил, что завоевать Кубок Стэнли гораздо сложнее, нежели чем забросить еще более 200 шайб.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» заинтересована в подписании контракта с защитником петербургского СКА Артемом Зубом.