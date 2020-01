Александр Овечкин — о гибели Коби Брайанта: это тяжелая потеря

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кжпиталз» Александр Овечкин отреагировал на гибель легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает «Спорт-Экспресс».

Баскетболист попал в авиакатастрофу на личном вертолете, который разбился в горах на юге Калифорнии. СМИ информируют, что вместе с Брайантом летело еще четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь спортсмена. Никто не выжил.

«Он был легендой баскетбола и всего мира. Это тяжелая потеря», — приводит журналист The Athletic слова Овечкина в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что игра НБА «Денвер» — «Хьюстон» началась с минуты молчания в память о Брайанте.

"He was a legend in the basketball world and the whole world. It's tough." —Alex Ovechkin on Kobe Bryant, who once presented the #Caps' captain with a game-worn jersey and sneakers after a game in L.A. pic.twitter.com/RQPZFFURem