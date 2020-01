Полиция подтвердила гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе

Полиция подтвердила гибель пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Об этом сообщил журналист Шон Кинг в Twitter.

Вертолет, в котором находился бывший спортсмен и еще четыре человека, разбился в калифорнийском городе Калабасас утром 26 января. Брайанту был 41 год.

«Ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола», — написал Кинг.

Брайант дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Также он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP.

Ранее о гибели Брайанта в авиакатастрофе сообщил TMZ.

A Los Angeles law enforcement source just confirmed for me that Kobe Bryant and 4 other people died this morning in a helicopter crash.



An unspeakable loss for his family, friends, Los Angeles, basketball.



No words. My God.