«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
«Манчестер Юнайдет» одержал разгромную победу над «Транмир Роверс» в матче 1/16 Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в Биркенхеде, завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гарри Магуайр, Диогу Далот, Джесси Лингард, Фил Джонс, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.
Финал Кубка Англии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 23 мая.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нанес разгромное поражение столичному «Фулхэму».
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала
«Транмир Роверс» (Биркенхед) — «Манчестер Юнайдет» (Манчестер) — 0:6
Голы: 1:0 — Магуайр, 10; 0:2 — Далот, 13; 0:3 — Лингард, 16; 0:4 — Джонс, 41; 0:5 — Марсьяль, 45; 0:6 — Гринвуд, 56 (пенальти).