Косторная выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Российская спортсменка Алена Косторная выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию — 2020.
Фигуристка, которая занимается в группе именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, набрала за два проката 240,81 балл.
Второе и третье место заняли также две ученицы Тутберидзе — россиянки Анна Щербакова, получившая за два выступления 237,76 балла, и Александра Трусова, набравшая 225,43 балла.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее тренеры обвинили судей ЧЕ по фигурному катанию в занижении оценок.