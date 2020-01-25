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Российская спортсменка Алена Косторная выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию — 2020.

Фигуристка, которая занимается в группе именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, набрала за два проката 240,81 балл.

Второе и третье место заняли также две ученицы Тутберидзе — россиянки Анна Щербакова, получившая за два выступления 237,76 балла, и Александра Трусова, набравшая 225,43 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее тренеры обвинили судей ЧЕ по фигурному катанию в занижении оценок.