Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду.

По сумме двух программ спортсмены набрали 220,42 балла. Второе место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третьими стали представители России Александра Степанова и Иван Букин (211,29).

Еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (188,03) заняли шестое место.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском Граце.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.