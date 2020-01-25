Братья Березуцкие вернутся в структуру ЦСКА
Братья Алексей и Василий Березуцкие вернутся в структуру столичного ЦСКА. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По его словам, бывшие футболисты уже провели рабочую встречу с президентом армейского клуба Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым, на которой обсуждались возможные варианты их деятельности.
Скорее всего, Березуцкие станут членами селекционного отдела ЦСКА. В ближайшее время они отправятся в Кампоамор, где проходят подготовительные сборы игроки армейской команды.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в услугах нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру.