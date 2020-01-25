Опубликовано время проката россиянок в произвольной программе на ЧЕ

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На официальном сайте международного союза конькобежцев (ISU) опубликовано время проката российских спортсменок в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.

Старт второго соревновательного дня в женской одиночной программе запланирован на 20:30 по московскому времени.

Анна Щербакова выйдет на лед ровно в полночь, Александра Трусова — в 00:08, а Алена Косторная в 00:16.

Напомним, что после короткой программы лидирует 16-летняя Косторная.

Ранее сообщалось, что три спортивные пары из России оказались вместе на верхней ступени пьедестала почета чемпионата Европы-2020 года.