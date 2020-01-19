«Барселона» объявила состав на первый матч под руководством Сетьена

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Каталонская «Барселона» объявила состав команды на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».

Встреча будет проходить на домашнем стадионе сине-гранатовых. Отметим, что для «Барсы» это убдет первый матч под руководством нового главного тренера — 61-летнего Кике Сетьена, который заменил на своем посту Эрнесто Вальверде, который занимал должность с 2017 года.

На позиции голкипера выступит Марк-Андре тер Штеген, защитниками назначены Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Жерар Пике и Серхи Роберто. Полузащитники — Артуро Видаль, Серхио Бускетс и Иван Ракитич, а форварды — Ансумане Фати, Антуан Гризманн и Лионель Месси.

Ранее Месси посоветовал новому тренеру «Барселоны» купить Агуэро.