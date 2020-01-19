Отец Хабиба оценил победу Макгрегора над Серроне

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о победе ирландца Конора Макгрегора над представителем США Дональдом Серроне.

В ночь на 19 января в главном поединке вечера, который прошел в Лас-Вегасе, Макгрегор за 40 секунд нокаутировал соперника. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Очень хороший поединок, но ирландец боится Ислама Махачева и не хочет с ним драться. Разве Серроне — соперник серьезным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового?» — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «РЕН ТВ».

Ранее сообщалось, что фанаты Макгрегора оскорбляли Хабиба после турнира UFC 246.