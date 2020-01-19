Олейник досрочно победил Грина в рамках UFC 246
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник победил Мориса Грина в рамках Абсолютного бойцовского турнира (UFC) 246, который в эти минуты проходит в американском Лас-Вегасе.
Во втором раунде россиянин провел удачный прием, после которого соперник был вынужден капитулировать.
Видео болевого приема доступно по ссылке в Twitter.
«Газкта.Ru» ведет текстовую онлайн-трасляцию мероприятия.
Ранее сообщалось, что российский боец Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC.
Aleksei Oleinik submits Maurice Greene....— MMA India (@MMAIndiaShow) January 19, 2020
Greene has a big heart tho#UFC246 pic.twitter.com/zkzyPrrxUJ