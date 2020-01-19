Олейник досрочно победил Грина в рамках UFC 246

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник победил Мориса Грина в рамках Абсолютного бойцовского турнира (UFC) 246, который в эти минуты проходит в американском Лас-Вегасе.

Во втором раунде россиянин провел удачный прием, после которого соперник был вынужден капитулировать.

Видео болевого приема доступно по ссылке в Twitter.

«Газкта.Ru» ведет текстовую онлайн-трасляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что российский боец Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC.