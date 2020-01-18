Владимир Кличко: Макгрегор заслуживает уважения

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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о бывшем обладателе титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коноре Макгрегоре.

По мнению украинца, ирландец заслуживает уважения. так как он провел поединок против бывшего абсолютного бойцовского по боксу Флойда Мейвезера.

«Я предполагал, что Макгрегор попробует провести какой-то другой удар, но он этого не сделал. У него непростой характер, но он дисциплинирован и за это он заслуживает уважения», —цитирует Кличко-младшего Business Insider.

Поединок прошел в августе 2017 года и завершился победой Мейвезера нокаутом.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.