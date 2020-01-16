Гендиректор «Спартака» высказался против расширения РПЛ

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, передает РИА «Новости».

На общем собрании клубов лиги большинство руководителей проголосовали за увеличение участников турнира.

Цорн заявил, что клуб проголосовал против расширения, так как РПЛ пока не готова к этому.

«В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ», — приводятся слова Цорна в Telegram-канале «Спартака».

Также функционер напомнил о «Тосно» и пермском «Амкаре», которые из-за сложных финансовых условий прекратили свое существование. Гендиректор «Спартака» добавил, что РПЛ еще не реализовала себя в нынешнем формате.

Ранее сообщалось, что глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин переизбран на пять лет.