Клубы РПЛ поддержали расширение лиги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) высказались за расширение турнира до 18 команд.

Функционер отметил, что на заседании клубов лиги не все представители команд выразили согласие с реформой Кубка.

«Что касается расширения, большинство клубов поддержало до 18 команд.

Обсуждали, что расширение должно быть подготовленным. Нужно проанализировать Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ), готовы ли там клубы и не будет ли нарушаться спортивный принцип. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инициативу», — цитирует Бабаева Sport24.

Однако гендиректор ЦСКА выразил сомнения, что получится увеличить число участников РПЛ в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа.

Ранее стала известна дата начала следующего сезона чемпионата России.