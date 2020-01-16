Клубы РПЛ поддержали расширение лиги
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) высказались за расширение турнира до 18 команд.
Функционер отметил, что на заседании клубов лиги не все представители команд выразили согласие с реформой Кубка.
«Что касается расширения, большинство клубов поддержало до 18 команд.
Обсуждали, что расширение должно быть подготовленным. Нужно проанализировать Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ), готовы ли там клубы и не будет ли нарушаться спортивный принцип. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инициативу», — цитирует Бабаева Sport24.
Однако гендиректор ЦСКА выразил сомнения, что получится увеличить число участников РПЛ в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа.
Ранее стала известна дата начала следующего сезона чемпионата России.