Умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Вчера, 13 января, из жизни ушел заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов. Сообщение об этом было опубликовано на странице Федерации лыжных гонок Республики Карелия во «ВКонтакте».

Наставник скончался на 71-м году жизни. За свою карьеру он воспитал таких спортсменов, как главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева, чемпионов мира Петра Милорадова и Виталия Чернышова, а также чемпиона Европы и мира по летнему биатлону Ивана Богданова и победителя этапа Кубка мира Олега Завьялова.

Ранее экс-биатлонист Александр Тихонов назвал дураком и идиотом комментатора Дмитрия Губерниева.