Умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов
Вчера, 13 января, из жизни ушел заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов. Сообщение об этом было опубликовано на странице Федерации лыжных гонок Республики Карелия во «ВКонтакте».
Наставник скончался на 71-м году жизни. За свою карьеру он воспитал таких спортсменов, как главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева, чемпионов мира Петра Милорадова и Виталия Чернышова, а также чемпиона Европы и мира по летнему биатлону Ивана Богданова и победителя этапа Кубка мира Олега Завьялова.
Ранее экс-биатлонист Александр Тихонов назвал дураком и идиотом комментатора Дмитрия Губерниева.