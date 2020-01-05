Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

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Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке «Тур де Ски» — 2020, стал победителем турнира.

Отметим, что в завершающем этапе соревнований отечественный спортсмен пришел к финишу третьим, однако этого хватило для победы в общем зачете.

Напомним, что Большунов стал уже третьим победителем «Тур де Ски». Среди россиян, выигравших многодневку, называют Александра Легкова и Сергея Устюгова. Последний в этом году стал обладателем серебра чемпионата.

Ранее сообщалось, что россиянин Большунов стал третьим в масс-старте в гору, победитель — норвежец Крюгер.