Сборная России разгромила немцев в последнем матче группового этапа МЧМ

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Сборная России разгромила сборную Германии в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет.

Встреча прошла в Остраве и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков. Павел Дорофеев и Кирилл Денисенко записали на свой лицевой счет по два точных броска.

Единственный гол у бундестим офрмил Нино Киндер.

Эта победа позволила подопечным Валерия Брагина выйти в четвертьфинал турнира. Нашим соперником в 1/4 станет либо команда Швеции, либо команда Германии.

Ранее сообщалось, что Сборная Канады одержала победу на традиционном Кубке Шпенглера