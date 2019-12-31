Сборная России разгромила немцев в последнем матче группового этапа МЧМ
Сборная России разгромила сборную Германии в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет.
Встреча прошла в Остраве и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков. Павел Дорофеев и Кирилл Денисенко записали на свой лицевой счет по два точных броска.
Единственный гол у бундестим офрмил Нино Киндер.
Эта победа позволила подопечным Валерия Брагина выйти в четвертьфинал турнира. Нашим соперником в 1/4 станет либо команда Швеции, либо команда Германии.
Ранее сообщалось, что Сборная Канады одержала победу на традиционном Кубке Шпенглера