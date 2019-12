Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Игрок был выбран на драфте 2003 года по первым номером командой «Кливленд Кавальерс». Он выиграл наибольшее количество встреч, завоевал наибольшее число наград самому ценному игроку (MVP) по итогам регулярного чемпионата и финальной серии за десять лет.

В 2012 и 2013 годах он становился чемпионом НБА в составе «Майами Хит». В 2016-м он стал победителем финала плей-офф вместе с «Кливлендом».

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от четвертого поражения подряд.

