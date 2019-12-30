Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Нико Хишир, Никита Гусев, Майлз Вуд и Джек Хьюз. У хозяев шайбы забросили Ник Пол, Артем Анисимов и Тома Шабо.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» обыграл «Виннипег Джетс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
0:1 — Хишир (Ватанен, Сиверсон) — 08:58 (5x4)
1:1 — Пол (Дюклер, Голубеф) — 28:39
2:1 — Анисимов (Энглунд, Уайт) — 33:28
2:2 — Гусев (Ватанен, Хьюз) — 35:12 (5x3)
2:3 — Вуд (Симмондс) — 38:00
3:3 — Шабо (Пажо) — 55:02
3:4 — Хьюз (Палмьери, Ватанен) — 60:54 (3x3)