Роналду признан лучшим футболистом года

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

Отмечается, что чествование 34-летнего форварда пройдет на торжественной церемонии в Дубае 29 декабря. Сопровождать португальца на мероприятии будут его подруга Джорджина Родригес и старший сын Криштиану-младший.

Роналду оказался номинирован на престижную награду в шестой раз в карьере. В составе «Ювентуса» он в этом году выиграл чемпионат Италии, а национальной команде Португалии помог завоевать Лигу наций.

Ранее сообщалось, что France Football представил символическую сборную десятилетия.