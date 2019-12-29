Роналду признан лучшим футболистом года
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.
Отмечается, что чествование 34-летнего форварда пройдет на торжественной церемонии в Дубае 29 декабря. Сопровождать португальца на мероприятии будут его подруга Джорджина Родригес и старший сын Криштиану-младший.
Роналду оказался номинирован на престижную награду в шестой раз в карьере. В составе «Ювентуса» он в этом году выиграл чемпионат Италии, а национальной команде Португалии помог завоевать Лигу наций.
Ранее сообщалось, что France Football представил символическую сборную десятилетия.
������ Congratulations to CRISTIANO RONALDO - BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/Ty2JHohyWZ— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019