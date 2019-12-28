Медведева прояснила ситуацию со снятием с ЧР по фигурному катанию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/194/12888194/RIAN_6119936.HR-pic905-895x505-40742.jpg">

Российская спортсменка Евгения Медведева прояснила ситуацию со снятием с чемпионата России по фигурному катанию в женской одиночной программе, который завершился в Красноярске. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, ситуация с ботинком настолько специфична, что по-настоящему ее могут понять только фигуристы.

«Я понимаю, что для большинства эта новость оказалась забавной. Мол, почему не оказалось запасных ботинок? Но эту проблему могут понять лишь мои коллеги. Выступать в новых оказалось невозможно, а старые уже развалились практически полностью», — сказала Медведева.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Алексей Мишин назвал причину срыва Елизаветы Туктамышевой четверного прыжка в произвольной программе