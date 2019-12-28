Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России

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Спортивная пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский выиграла чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 233,66 балла. Второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (233,19), а замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

По итогам турнира будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова выполнила 4 четверных прыжка на тренировке произвольной программы на ЧР.