Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России
Спортивная пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский выиграла чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
По сумме короткой и произвольной программ они набрали 233,66 балла. Второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (233,19), а замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
По итогам турнира будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова выполнила 4 четверных прыжка на тренировке произвольной программы на ЧР.