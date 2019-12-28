Панарин может повторить историческое достижение Ягра и Рателля

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Российский форвард клуба Национанльой хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может стать частью клубной истории «синерубашечников».

Напомним, что в данный момент актив отечественного игрока насчитывает 21 гол и 27 передач в 37 матчах сезона.

Стоит отметить, что лишь два игрока в истории «Рейнджерс» имели на своем счету по 45 голов и 60 передач за сезон — это Яромир Ягр в чемпионате-2005/2006 (54+69) и Жан Рателль в сезоне-1971/1972 (46+63). Таким образом, Панарин идет темпом, который позволит ему стать третьим в этой элитной компании в конце нынешнего сезона: в данный момент результативность россиянина позволяет рассчитывать на 46,5 гола и 59,8 передачи.

Ранее сообщалось, что три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину».