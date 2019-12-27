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Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию.

Общая сумма за два проката у фигуриста составила 260,98 баллов, его произвольный прокат судьи оценили в 173,63 балла.

На втором месте оказался Артур Даниелян, получивший за две программы 253,42 балла, произвольное выступление — 177,70 балла. Замкнул тройку лидеров Александр Самарин, получивший за два выступления 252,74 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у мужчин.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат России.