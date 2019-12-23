Фанат «Челси» был арестован из-за расизма к форварду «Тоттенхэма»
Фанат «Челси» был арестован из-за расизма к нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын Мину во время матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Болельщик оскорблял Сона на расовой почве, сам футболист был не в курсе, однако об инциденте сообщили фанаты, которые слышали оскорбления.
Стоит отметить, что всего во время игры были задержаны шесть человек, но только один был арестован из-за оскорблений Сона. Примечательно, что также произошел расистский скандал из-за защитника «Челси» Антонио Рюдигера, которого оскорбляли фанаты «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» пожизненно запретит посещать матчи оскорбившим Рюдигера фанатам.