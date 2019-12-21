Международная федерация бобслея и скелетона: решение WADA коснется лишь ЧМ

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на своем официальном сайте выступила с заявлением относительно решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

Как утверждает IBSF, решение WADA коснется лишь чемпионатов мира, а вот на Кубке мира, а также чемпионате Европы и юниорских ЧМ россияне смогут выступать под своим флагом.

Также в организации отметили, что те из спортсменов, которые захотят выступить под нейтральным флагом должны будут пройти жесткий отбор. В первую очередь, эти атлеты не должны упоминаться в докладе Ричарда Макларена как подозреваемые. Во-вторых, в базе данных Московской лаборатории информация о них должна быть нетронутой. И в-третьих, эти спортсмены должны пройти допинг-тестирования в объеме, установленном в индивидуальном порядке WADA.

Ранее сообщалось, что РУСАДА сделало 8322 тестирования в 2018 году, из них 1,4% положительные.