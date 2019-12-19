Хакеры взломали страницу Мбаппе в Twitter

Twitter-аккаунт форварда французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе был взломан хакерами. Об этом заявили сами злоумышленники на страничке футболиста.

Они изменили никнейм аккаунта на «Kylian Mbappé Hacked by TSU x FanTarte», а также разместили пост, в котором было указано, кто причастен в взлому.

«Hacked by TSU», — написали хакеры.

Позже они добавили, что в следующий раз нужно лучше защищать страничку.

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