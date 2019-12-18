«Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании
Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» объявили стартовые составы на перенесенный матч десятого тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.
«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиру, Иско, Вальверде, Бензема, Бэйл.
Встреча запланирована на 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Игра была перенесена с октября из-за политических протестов в столице Каталонии, которые ставили под угрозу безопасность «сливочных».
Ранее сообщалось, что дом игрока «Барселоны» был ограблен в день матча с «Реалом».