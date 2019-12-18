Фуркад расстроен отстранением России

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился мнением об отстранении сборной России от участия в крупных мировых соревнованиях, передает «Чемпионат.com».

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) приговорил Россию к четырехлетнему бану из-за махинаций с данными Московской лаборатории. По мнению Фуркада, эти санкции были необходимы, однако ему жаль спортсменов.

«Я не рад этому решению и расстроен отстранением России. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем», — заявил француз.

Ранее сообщалось, что Антон Шипулин считает упущенной возможность бороться в суде с WADA.