Террористка Трепова дала интервью российскому журналисту

Телеканал «Россия 1» представит документальный фильм журналиста Андрея Медведева «Предательство», в котором покажут первое интервью с Дарьей Треповой, осужденной за теракт против военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

По ее словам, в фильме покажут полную версию разговора с террористкой Треповой. Кроме того, в картине поднимут темы вербовки несовершеннолетних для диверсионной деятельности, а также последствия участия в террористических преступлениях.

Премьера фильма запланирована на 1 февраля, показ начнется в 23:00 по московскому времени.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд признал Дарью Трепову виновной в террористическом акте против военкора Владлена Татарского, незаконной перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в использовании поддельных документов при совершении преступления. Суд назначил ей 27 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года и штрафом в размере 600 тыс. рублей.

В мае 2024 года Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу. Назначенное наказание стало самым строгим из когда-либо вынесенных в России в отношении женщин.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую ему передала Трепова. Журналист получил несовместимые с жизнью травмы, более 50 человек пострадали.

Ранее Трепову поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка.