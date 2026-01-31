Размер шрифта
Билеты на Лепса продают за почти миллион рублей за 1,5 года до концерта

РИА Новости: билеты на Лепса стоят 900 тысяч рублей за 1,5 года до концерта
Владимир Астапкович/РИА Новости

Комплект билетов на юбилейный концерт народного артиста России Григория Лепса, запланированный на 16 июля 2027 года в московских «Лужниках», продается уже за полтора года до события за почти 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства выяснил, что в продаже остался единственный комплект билетов в ложу на 18 мест. Все соседние ложи уже полностью заняты. Стоимость этого комплекта составляет 900 тыс. рублей.

В то же время доступны более доступные варианты — например, 2 тыс. рублей стоит проход на танцпол, 3 тыс. рублей — в фан-зону и 13 тыс. рублей обойдется посещение VIP-зоны. Цены на места на дальних трибунах варьируются от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в зависимости от расположения, а более близких — от 4,5 до 12 тыс. рублей.

При этом 20 января Telegram-канал Mash заявлял, что после новогодних праздников Лепс был вынужден сократить гонорар на 5 млн рублей. Теперь его корпоративные концерты стоят 10 млн рублей в час. Позднее продюсер Павел Рудченко высказывал предположение, что понижение гонораров артиста связано с недовольством общественников, недавно возмущавшихся высоким заработком звезд.

Ранее стало известно, что Долина усилила охрану из‑за провокаций.
 
