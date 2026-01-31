В США заявили о тупике для ВСУ

Российская армия истощила ВСУ до предела и поставила Украину в стратегический тупик. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украина имеет колоссальные потери из-за того, что русские значительно превосходят их как по количеству войск, так и по общей численности населения. ВСУ находятся в серьезном кризисе из-за дезертирства, потерь и уклонения от призыва. Можно сказать, что украинцы загнаны в тупик», — подчеркнул Миршаймер.

По его словам, сейчас на фронте российские войска продолжают закреплять за собой преимущество, а ВСУ сталкиваются с новыми вызовами устойчивости своей обороны. Миршаймер считает, что конфликт должен разрешиться до конца года.

30 января издание The New York Times написало, что главной проблемой для ВСУ является нехватка войск для одинаковой защиты всех участков фронта, из-за чего в украинской обороне образовываются бреши, которые использует Россия.

Также украинские солдаты рассказали, что текущая цель ВСУ состоит не в удержании «каждого клочка территории», а в том, чтобы не позволить России нарастать темпы боевых действий и укрепить свои позиции на мирных переговорах.

