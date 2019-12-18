Кокорин и Дзюба планируют остаться в «Зените»

Нападающие петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин намерены остаться в клубе, сообщает «Спорт день за днем».

По информации издания, по окончании текущего сезона у девяти футболистов сине-бело-голубых заканчиваются контракты, в числе которых соглашения Дзюбы и Кокорина. Отмечается, что они, как и вратарь Михаил Кержаков с полузащитником Далером Кузяевыми, намерены заключить новые контракты с клубом.

После 19-ти туров «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ), опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Ранее агент Игоря Смольникова рассказал о переговорах по контракту с «Зенитом».