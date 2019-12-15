Губерниев отреагировал на скандал в фигурном катании
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в фигурном катании.
«Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в сети дикий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Этери Тутберидзе, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Евгения Плющенко, Татьяну Тарасову etc!» — написал Губерниев в Instagram.
Ранее штаб Тутберидзе опубликовал в соцсети запись, в которой раскритиковал Тарасову за негативные высказывания о чемпионке Игр Загитовой, а также обвинили победителя Олимпиады Плющенко в попытке за деньги переманить готовых фигуристов. Также свои мнения в комментариях активно высказывают поклонники фигурного катания.
Ранее Тутберидзе опубликовала в Instagram стихотворение Марины Цветаевой.
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Дорогие мои , любимые поклонники биатлона !!!! Огромное вам спасибо , уверен , что вы никогда не устроите в сети аццкий срач , как устраивают поклонники фигурного катания !!!!! Люблю всех !!!! Тутберидзе , Медведеву , Загитову , Плющенко , Тарасову etc !!!!!! ���������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #фигурноекатание #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #срач #комментарии #любовь #плющенко #тарасова #медведева #загитова #тутберидзе