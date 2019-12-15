Губерниев отреагировал на скандал в фигурном катании

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в фигурном катании.

«Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в сети дикий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Этери Тутберидзе, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Евгения Плющенко, Татьяну Тарасову etc!» — написал Губерниев в Instagram.

Ранее штаб Тутберидзе опубликовал в соцсети запись, в которой раскритиковал Тарасову за негативные высказывания о чемпионке Игр Загитовой, а также обвинили победителя Олимпиады Плющенко в попытке за деньги переманить готовых фигуристов. Также свои мнения в комментариях активно высказывают поклонники фигурного катания.

Ранее Тутберидзе опубликовала в Instagram стихотворение Марины Цветаевой.