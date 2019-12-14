Слуцкий заявил, что никогда в жизни не возглавит «Спартак»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, такой ход невозможен из-за тесной связи с армейским клубом.

«Для меня табу — «Спартак». Возглавить его было бы неправильно со всех точек зрения. Часть моего сердца навсегда принадлежит ЦСКА», — сказал 48-летний специалист.

Ранее сообщалось, что футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» действующим главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.