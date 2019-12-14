Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах.
После 17 туров «Ливерпуль» (49 очков) лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Уотфорд» (9) располагается на последней, 20-й строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продлил контракт с командой.
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 2:0
Голы: 1:0 — Салах, 38; 2:0 — Салах, 90.