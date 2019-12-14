Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.

Вратарь: Сорокин (Самонов);

Первое звено: Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;

Второе звено: Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;

Третье звено: Миронов — Марченко, Ткачев — Ткачев — Сошников;

Четвертое звено: Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Встреча между сборными России и Чехии пройдет в Москве на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 15.00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.