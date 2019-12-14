Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Вратарь: Сорокин (Самонов);
Первое звено: Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачев — Капризов;
Второе звено: Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Третье звено: Миронов — Марченко, Ткачев — Ткачев — Сошников;
Четвертое звено: Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
Встреча между сборными России и Чехии пройдет в Москве на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 15.00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.