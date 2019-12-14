Тарасова предложила поднять возрастной ценз в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила поднять возрастной ценз в женском одиночном фигурном катании. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, увеличение возраста допуска до взрослых соревнований до 17 или 18 лет позволит продлить спортивную карьеру фигуристкам.

Напомним, что в финале Гран-при пьедестал почета заняли спортсменки в возрасте от 15 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что Тамара Москвина выразила надежду на скорое возвращение действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой к соревновательной программе.